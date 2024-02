Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) 17,20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD CODE ALTEZZA SETTBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA STATALE SALARIA RACCORDO SETTEBAGNI DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFIOCO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE, IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO DIREZIONE EUR Servizio fornito da Astral