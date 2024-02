Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) 15.20 PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI FONTANA CANDIDA D9OVE SI STA IN CODA TRA VIA CASILINA E VIA BORGO ANNUNZIATA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA TIVOLI TERME E VILLALBA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE DIREZIONEPERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA AD APRILIA TRA LA STATALE PONTINA E CORSO PAPA GIOVANNI XXIII NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral