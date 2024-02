“Vi abbiamo scoperto” Ida Platano | altro che addio a Mario a Uomini e Donne | il dettaglio

La puntata di ieri di Uomini e donne si era chiusa con l'aggiunta di una sedia ed un annuncio: in studio stava per tornare un e x corteggiatore di Ida . Oggi abbiamo scoperto che Maria De Filippi si riferiva a Mario , lo speaker di Radio Kiss Kiss eliminato da Ida per le numerose segnalazioni arrivate. Trono classico: Il ritorno di Mario a

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il pubblico diha assistito al ritorno diCusitore. Il corteggiatore era stato eliminato da Idanelle scorse puntate: dopo l’ennesima segnalazione sul suo conto, la tronista ha sbottato e scelto di andare avanti senza di lui. Ma poi lui si è ripresentato per cercare di farsi perdonare, dicendosi pentito e pronto a mettersi nuovamente in gioco per dimostrarle quanto tiene a lei. In un primo momento, Ida ha detto categoricamente di non voler tornare sui suoi passi. Alla fine, però, ha svelato di volerci pensare. Ma stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la parrucchiera di Brescia non è più andata a riprendere lo speaker radiofonico. E al momento non si segnala alcun ritorno ufficiale dinel cast della trasmissione di Canale 5. Ida ...