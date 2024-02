Vestire la propria storia Gli studenti disegnano e i dipendenti sfilano

che devono nutrire i familiari, che devono vestire i figli. Non i primi passi e non è convinto di riuscire a difendere la propria piace partire da un'immagine per creare attorno a essa una storia

Gli studenti dell'Istituto europeo di design di Roma progettano, l'azienda toscana del tessile Dalle Piane Cashmere realizza, e i dipendenti di Amazon sfilano nel magazzino di Pioltello indossando le creazioni che "raccontano" la loro storia. L'obiettivo di "Dress Your Story", il progetto di fashion style lanciato dal colosso dell'e-commerce, "è ribadire che ciascuno deve poter esprimere se stesso appieno anche sul posto di lavoro". L'ultima tappa del lungo percorso fra formazione, eccellenza artigianale e consapevolezza è andata in scena in città. Sulla passerella, 25 addetti del marchio che ha rivoluzionato lo shopping. "L'inclusione è al centro della nostra visione aziendale - spiega la manager Mariangela Marseglia -. Siamo da sempre innovatori e profondamente convinti che la diversità sia un valore aggiunto da ...

