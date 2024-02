Sono stati centinaia gli studenti presenti questa mattina al Ce. Dir. per il primo appuntamento con "La Corsa di Miguel in Calabria', manifestazione sportiva che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. Dopo l'evento di Roma dello scorso 21 gennaio che ha tagliato il traguardo delle

Versace (Reggio Calabria): «Infrastrutture volano per rilancio del territorio».: Aeroporto, Ponte sullo Stretto e Porto: l’intermodalità alla base del rilancio del territorio reggino. Questo il pensiero del ...

Impegno istituzionale e sociale e l'amore per la sua Reggio: Giusy Versace si racconta: Tante belle iniziative quelle della senatrice che vive e opera tra Roma e Milano ma programma belle iniziative anche nella sua città ...

'La Corsa di Miguel' arriva a Reggio: in movimento per una società inclusiva e attiva: Ieri la prima giornata al Ce.Dir. con gli studenti. La corsa di Miguel in Calabria tornerà in riva allo Stretto il 13 marzo ...