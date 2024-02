Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi scelti per le gemelline in arrivo

(Di sabato 17 febbraio 2024)sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 17 febbraio 2024, dove hanno voluto dare un aggiornamento sull’andamento della gravidanza della coreografa, dopo che alcune settimane fa erano emersi alcuni problemi inaspettati. Ora fortunatamente il peggio sembra essere alle spalle, nonostante lei cerchi di moderare gli sforzi eccessivi. “Oggi posso dire che sto bene, sono quasi alla 31esima settimana. Andiamo sempre con i piedi di piombo, ma ora dovremmo essere fuori pericolo” – ha detto l’ex insegnante di Amici. I due sono davvero felicissimi e non lo nascondono, il ballerino non vede l’ora di vivere l’emozione che lo attende, per questo è intenzionato a stare vicino alla compagna durante il parto: “È il momento più bello della mia vita. Non vedo ...

Il conto alla rovescia per il parto gemellare è iniziato. Veronica Peparini e Andreas Muller , ospiti in diretta a Verissimo da Silvia Toffanin,

Veronica Peparini (Roma, 25 febbraio 1971) è una coreografa e ballerina italiana.

