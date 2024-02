Verona-Juventus 2-2 | i bianconeri non sanno più vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Lanon riesce più a. Quarta partita consecutiva senza successi per i, che al Bentegodi pareggiano 2-2 con l'Hellas. Ilpassa due volte in vantaggio, ma non basta ai gialloblù per conquistare l'intera posta in palio. A sbloccare il risultato è un super gol di Folorunsho, a cui risponde Vlahovic dal dischetto. Nella ripresa, i padroni di casa riprendono il comando con Noslin, ma Madama replica immediatamente con Rabiot. Entrambe le compagini ci provano fino alla fine, ma il punteggio non cambia più. La Vecchia Signora torna a subire più di un gol in una singola gara (non accadeva dal ko per 4-2 sul campo de Sassuolo) e adesso rischia il sorpasso al secondo posto della classifica da parte del Milan. Punto importante in chiave salvezza per gli ...