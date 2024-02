Verona Juventus 1-1 LIVE | pari Vlahovic su rigore! Cronaca e diretta match Serie A

(Di sabato 17 febbraio 2024)valevole per la giornata del campionato diA TIM 2023/2024:La, sintesi edella partita: valevole per la giornata del campionato diA TIM 2023/2024. QUI PER SEGUIRE LADI

Verona Juventus, Allegri: "Ho preferito Yildiz a Chiesa perché": ... ha parlato di vari tempi nell'intervista pre - partita contro i gialloblu La Juventus deve ... Ecco le sue dichiarazioni a Dazn prima del fischio d'inizio del match contro il Verona. YILDIZ PER CHIESA ..

Verona Juventus, Baroni: "Servono voglia e determinazione": Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato prima della gara interna contro la Juventus, valevole per la 25esima di Serie A Marco Baroni è pronto con il suo Verona ad affrontare la Juventus in questa attesissima sfida per i gialloblu. Ecco le parole dell'allenatore degli scaligeri in vista dell'incontro. MESSAGGIO ALLA SQUADRA ...

Hellas Verona-Juventus, TOP e FLOP al 45': dov'è il vero Rabiot Certezza Vlahovic, pure dal dischetto: Il golazo di Folorusnho e la risposta di Vlahovic, stavolta sì, su calcio di rigore. Montagne russe al Bentegodi, dove la Juve sbanda e attacca, incassa e risponde. Non è piatta, ma non è nemmeno la ...

Verona-Juventus, la MOVIOLA LIVE: fallo di mano di Tchatchoua e rigore, il VAR non interviene: ALLEGRI a Dazn: "Dobbiamo rialzarci. Yildiz al posto di Chiesa Scelta tecnica, ma Federico ci darà una grossa mano. Inter viaggia a media punta straordinaria, sarebbe stata dura stare dietro" ...

LIVE TJ - HELLAS VERONA-JUVENTUS 1-1, si chiude qui il primo tempo: Finisce la prima frazione 47' Yildiz fa una giocata pazzesca e serve Danilo nello spazio, poi Vlahovic conquista corner. 46' Pressione alta efficace del Verona. 45' Tre ...