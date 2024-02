Verona | Baroni | 'Altra gara di spessore | sappiamo soffrire Tutti insieme proveremo a salvarci'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Di seguito le dichiarazioni del tecnico delMarcoa DAZN, dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Partiamo dall'urlo so...

Prosegue la 25ª giornata di Serie A con Verona-Juventus in campo allo Stadio Bentegodi a partire dalle ore 18. La formazione scaligera,... (calciomercato)

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva; Lazovic, Suslov , Folorunsho; Noslin. All. Baroni JUVENTUS (3... (calciomercato)

"Ho detto ai ragazzi che dobbiamo scendere in campo con il piacere di confrontarci con un avversario forte, di grande valore, che occupa... (calciomercato)

Pagelle Verona - Juventus 2 - 2: Folorunsho e Noslin abbattono i sogni scudetto, Vlahovic fa 13, Gatti 90, la paura: L'aggressività della squadra di Baroni sorprende i bianconeri fin dai primi minuti. Il Verona gioca a viso aperto, concedendo spazio, ma difendendo con attenzione. La Juve accetta il confronto e si ...

La Juventus rimonta due volte ma non vince, 2 - 2 a Verona: Yilidz, in pieno recupero, dà qualche lampo della sua classe, la pressione alta del Verona si ... Finisce 2 - 2, possono orgogliosamente sorridere Baroni e il suo Hellas, non Allegri e il popolo ...

Il Verona sfiora l’impresa con la Juve. Baroni rosicchia un altro punto al Lecce: Prova di grande orgoglio e coraggio degli scaligeri, due volte in vantaggio e due volte raggiunti ma che avrebbero meritato qualcosa in più ...

La Juve non vince più e sbatte 2-2 sul Verona: ora l'Inter è a +9: Termina sul risultato di 2-2 il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A ...

La Juventus non va oltre il 2-2 a Verona: quarta partita di fila senza vittorie, il Milan vede il sorpasso: La Juventus non sa più vincere, dopo la quarta partita senza successi, il definitivo addio alla corsa scudetto e la possibilità di subire il sorpasso del Milan, al secondo posto ...