VERO VOLLEY – SCANDICCI | SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Oggi è tempo di semifinali di Coppa Italia e dopo la primatra Conegliano – Chieri è il turno della secondatraattualmente occupa il 2° posto in classifica in virtù di 17 vittorie, 3 sconfitte e 49 punti.attualmente occupa il 4° posto in classifica in virtù di 16 vittorie, 4 sconfitte e 46 punti. Entrambe le squadre stanno vivendo un bel periodo di forma e questo sicuramente potrà essere da stimolo per disputare unadi altissimo livello. Negli ultimi 5 scontri diretti laha avuto la meglio per ben 4 volte, riusciràa ribaltare il ...