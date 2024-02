Verissimo | Costantino Vitagliano aggiorna sulle sue condizioni di salute | “Il mio dottore mi ha fatto capire che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 17 febbraio 2024)è stato ospite di Silvia Toffanin nell’odierno appuntamento con, il talk show pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Lo scorso 21 gennaio l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato come ha scoperto di soffrire di una rara patologia che gli ha stravolto completamente la vita. “Adesso sto mentalmente meglio“, ha esordito, che ha raccontato: Mentalmente sto meglio anche se rivivere quello che avevo già vissuto con mia mamma non è stato facile. Lunedì mi hannoil controllo, sto sostituendo diversi farmaci, sono partito con delle punture alla pancia. Mi hanno spiegato che è il mio organismo che attacca il mio organismo, i miei anticorpi invece di proteggermi mi stanno attaccando. Sono un autoimmune. Adesso stanno cercando di valutare perché essendo ...