Vedere due canali o film insieme in TV

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con le moderne Smart TV è possibiledue programmi o due app contemporaneamente, sfruttando la funzione PIP (ossia Picture-In-Picture), impostando un contenuto principale (che occuperà tutto lo schermo) e un contenuto secondario in una piccola finestra (di solito in basso a destra, ma può anche essere posizionata in altri angoli). Possiamodue programmiin TV sulle smart TV Smasung, LG, Philips, Hisense ed anche sulla Fire TV Stick. LEGGI ANCHE -> Come sintonizzare la TV e fare la ricerca dei1) Funzione PIP su Smart TV Samsung Sui televisori Samsung possiamo attivare la funzione PIP premendo sul tasto Impostazioni del telecomando, portandoci nel menu Immagine e attivare la voce PIP o Picture-In-Picture. La funzione PIP è disponibile solo se la componente principale è sorgente che ...