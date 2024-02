Valle Caudina | 29enne trovato privo di vita in un centro di accoglienza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe deceduto per cause naturali un ospite di una struttura didi Montesarchio. L’uomo,, ria letto ormaidi, è stato soccorso dal personale del 118, subito allertato. L’episodio ha lasciato senza parole gli altri ospiti della struttura d’che sono apparsi molto spaventati. Nonostante l’impegno dei sanitari non c’è stato nulla da fare. L’uomo, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto per infarto al miocardio. Sul posto per effettuare gli accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.