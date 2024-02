Vaccino Covid | Guido Crosetto e il tweet dopo l' iniezione | Sto avendo reazioni avverse pesanti | ma non le segnalo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 febbraio 2024), deputato di Forza Italia, in risposta a una tabella pubblicata su Twitter dal giornalista Michele Arnese, ha spiegato di avere (e aver avuto)" in seguito alcontro il, ma di non averle segnalate. Nella tabella di Arnese, come visibile nel