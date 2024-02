Vacanze Pasqua 2024 | quando cominciano? I ponti fino all’estate

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 17 febbraio 2024): ormai sono alle porte. Non sarà l’ultima pausa per gli istituti scolastici da qui. Quali saranno i “” nei prossimi mesi? Una panoramica sui periodi di sospensione dell’attività didattica a seconda delle regioni.: ormai sono alle porte., infatti, cadrà domenica 31 marzo: è festivo anche lunedì 1 aprile, Pasquetta. Le scuole però chiuderanno, già giovedì 28 marzo, e riapriranno dopo, il 3 aprile. Si discosta da questo schema solo la Valle D’Aosta dove le scuole riapriranno il giorno 2 aprile, subito dopo Pasquetta. Non passerà molto tempo ...