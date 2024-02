Vacanze in montagna per 8 | 3 milioni nei primi 3 mesi del 2024

Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza in questo primo trimestre dell'anno con destinazione montagna, secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, ma le condizioni dell'innevamento, un'incognita sempre più rilevante e difficile

