Vacanze in montagna, Confcommercio: "8,3 milioni di italiani in viaggio" (Di sabato 17 febbraio 2024) Secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio per le Vacanze in montagna la spesa media pro capite stimata si attesta intorno ai 350 euro Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza, in questo primo trimestre dell'anno, con destinazione montagna. Per il 62% del campione saranno Vacanze brevi, con 2 pernottamenti a destinazione al massimo, mentre il 29% farà da 3 a 5 pernottamenti. Si allontana quindi il mito della "settimana" bianca, cui eravamo affezionati un po' tutti: solo il 9% degli italiani programma, infatti, una permanenza in montagna di 7 giorni o più. Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg per il primo trimestre 2024.

