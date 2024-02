Vacanze di Pasqua e tutti i ponti e vacanze | ecco il calendario scolastico 2024

leggi anche Quante assenze si possono fare a scuola e dopo quanti giorni si viene bocciati Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Scuola, vacanze di Pasqua 2024 e non solo: tutti i ponti e le

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Siamo già in prossimità delledie molti potrebbero voler organizzare una gita fuori porta in famiglia. Quest’anno lasi celebra a marzo, e grazie alle ferie e alle sospensioni delle lezioni ci saranno diversi giorni di riposo. Inoltre ildellequest’anno è particolarmente benevolo grazie ai “”. Ildelle sospensioni scolastiche c regala diverse finestre di tempo libero – InformazioneOggi.itche possiamo dunque organizzarci per fare qualche bel viaggetto o comunque per riunirsi in famiglia all’insegna del relax.die non solo,i giorni segnati in ...