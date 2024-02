Usa | fondi russi confiscati | aiuti a Kiev

(Di sabato 17 febbraio 2024) 22.20 Gli Stati Uniti trasferiranno all'Estoniaperchè siano utilizzati a sostegno dell'Ucraina. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia.E'la prima operazione del genere dall'inizio della guerra. Ivengono trasferiti a Tallin perchè la normativa non consente un trasferimento diretto all'Ucraina. Intanto chiamando Zelensky il presidente Usa,Biden, assicura "pieno sostegno all'Ucraina",in vista del secondo anniversario della brutale invasione russa.

