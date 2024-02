Un’altra tragedia sul lavoro | è morto così…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un tragico incidente ha scosso ieri pomeriggio la comunità di Frascineto, nel cosentino, dove un operaio di 54 anni, Edison Malaj, originario dell’Albania, ha perso la vita in un drammatico incidente sul. L’uomo è stato schiacciato da una lastra di cemento che è caduta da una gru mentre era impegnato nel piazzale delle ex cantine sociali del paese. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa locale, Malaj era alinsieme ad altri operai quando, per cause ancora da accertare, il pesante lastrone trasportato dalla gru si è improvvisamente staccato, colpendolo in pieno e provocandogli ferite fatali. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di salvare la vita dell’operaio si è rivelato inutile. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno ...