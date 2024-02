Una violenza da estirpare velocemente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) I recenti fatti di Ferrara riaprono una ferita: cresce la radicalizzazione, in particolare di estrema destra, fra i nostri ragazzi? Cresce in generale l’antisemitismo, senza nemmeno bisogno di evocare destra e sinistra? O cresce invece uno spaventoso senso di inconsapevolezza, stupidità, noia che diventano armi silenziose di un malessere più generale di tutta la società moderna? Le tre domande hanno con ogni probabilità risposta positiva e sono tutte figlie di uno stesso brodo di coltura: una società dove i valori sono visti come disvalori; dove il senso di contestazione a prescindere, l’uno vale uno, il non ascoltare gli altri sono dogmi di una religione incomprensibilmente diffusa; una società dove manca un futuro lavorativo, economico, spesso di costruzione per i giovani, una generazione che per la prima volta dal dopoguerra otterrà meno di quella dei genitori. E come la storia ...