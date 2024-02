Una terza persona toccò la pistola di Pozzolo Fdi Il figlio del caposcorta di Delmastro | “Dopo lo sparo la consegnai a papà”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unaladel deputato di Fratelli d’Italia Emanuelelodurante la festa di Capodanno alla sala della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese. Si tratta di Maverick Morello,di Pablito che è ildel sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove. “C’ero anche io in quella stanza,loho preso laappoggiata sul tavolo e l’ho consegnata nella mani di mio” ha detto agli inquirenti Morello junior che di lavoro fa la guardia giurata. A dicembre a Verbania Pallanza aveva cominciato un corso per diventare agente penitenziario alla Scuola di formazione e aggiornamento ...

Via libera all'emendamento che conferma l’aggiornamento al 2024 delle Graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Le Graduatorie si ... (orizzontescuola)

Sci alpino, festa italiana a Crans Montana: prima Marta Bassino, seconda Federica Brignone: ... un risultato che la conferma terza forza nella classifica generale alle spalle di Lara Gut e Michaela Shiffrin. Sfumato il podio a Laura Pirovano per 1"24. Sci alpino, una grande lezione italiana ...

Pallanuoto, Italia ko ai rigori in finale: vince la Croazia: La vittoria va dunque alla Croazia, campione del mondo per la terza volta, in una gara che termina 13 - 15 ai rigori dopo una finale equilibratissima. Per l'Italia della pallanuoto maschile è la nona ...

Lapadula, possibile terza di fila da titolare. Ranieri spinge sul recupero del suo bomber: La fiducia di Claudio Ranieri in Gianluca Lapadula è totale. Il tecnico è l’uomo che ha rigenerato l’attaccante peruviano l’anno scorso, riportandolo ai livelli massimi mostrati in carriera. E proprio ...

Eccellenza: nell'anticipo l'Ossese supera il Calangianus e sale provvisoriamente in terza posizione: L'Ossese incamera i tre punti nell'anticipo della ventiquattresima giornata. La squadra di Mario Fadda batte (1-0) di misura il Calangianus grazie ad una rete di Mainardi al 25’ del primo tempo e ...

La terza apparizione: 18 febbraio 1858: Intanto la notizia delle visioni si diffondeva a macchia d’olio. In paese ne parlavano tutti e perfino le autorità cominciavano a preoccuparsi per quanto sarebbe potuto accadere. Non molto tempo prima ...