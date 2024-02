Una lettura non certo leggera | ma fronteggiare il gelo dell' umanità può risvegliare i nostri sentimenti migliori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 17 febbraio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Siamo ormai nel secondo mese di primavera invernale. Qualcuno dice che l’inverno non è mai arrivato e chi invece assicura che al nord per un’intera settimana ha fatto freddo, tanto che ha alzato il termostato dei termosifoni, che rimangono comunque sempre accesi un po’ per nostalgia e un po’ per non contrariare i negazionisti del clima. Il cambio-armadi diventerà una vecchia usanzae nonne e chissà che fine faranno i romanzi ambientati sulla neve che descrivono scene sottozero in cui i protagonisti battono i denti e hanno i baffi imperlati di ghiaccio. Le librerie forse inaugureranno nuovi scaffali di fantascienza distopica per le future generazioni che non vedranno più paesaggi innevati se non nelle ricostruzioni video’intelligenza artificiale. ...