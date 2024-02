Una discarica nella ex cava dentro al parco Sindaci in rivolta | “Pd e Lega d’accordo su questo progetto | andremo fino in Cassazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladeldel Roccolo, tra Busto Garolfo e Casorezzo,città metropolitana di Milano, può andare avanti. Così ha deciso il Consiglio di Stato dopo una serie di ricorsi ai diversi gradi della giustizia amministrativa. L’istanza presentata dalla Solter srl (consociata del Gruppo Vibeco, azienda leader del settore) prevede il riempimento con rifiuti non pericolosi per un volume di 420mila metri cubi di un’area sta di circa 64.870 metri quadrati, per una profondità di circa 10 metri, oltre alla gestione produttiva della parte residua die al suo intero recupero ambientale. “Rifiuti non pericolosi riferibili a circa 120 tipologie, tra cui molti cosiddetti ‘a specchio’, cioè pericolosi oppure non pericolosi in base alla concentrazione di ...