Una bici può sorpassare un’auto? Ecco cosa dice il Codice della Strada

Dal basso verso l'alto e viceversa, in una corrispondenza di amorosi sensi, nel cuore del centro Chi voglia dichiarare il proprio amore o vuole fare la proposta speciale può scrivere alla mail

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bologna, 17 febbraio 2024 – Unacletta può superare un'auto? Quando si parla di Coviene sempre in mente l’auto, ma in realtà le stesse regole sono applicate anche a ciclisti eclette. Per andare innon serve una patente, ma questo non significa che il ciclista non debba seguire le normeli comuni a tutti. Leggi anche: Insorpassò l’auto dei vigili,il conto La leggeche il sorpasso è consentito ma a patto che la manovra non crei pericoli per il traffico e quindi agli altri soggetti in. Il Conell'articolo 182 dedicato ai velocipedi non tratta nello specifico il tema del ...