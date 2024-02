Un posto al sole | spoiler | Diana spiazzata dalla confessione di Flavio

tutte le puntate di Mare Fuori 4 ! Ci sono infatti degli spoiler la nuova soap turca che prenderà il posto di Terra amara Stefano e streaming Leila Sirianni - 16 Febbraio 2024 Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 febbraio 2024)Valle sarà al centro delle prossime puntate di Unal, come si evince daglidella soap opera partenopea. La donna, negli ultimi tempi, ha messo da parte la sua frequentazione con Nunzio Cammarota e gli ha annunciato di aver intrapreso una relazione conBianchi, un intraprendente imprenditore con cui sogna di costruire un solido futuro.è apparsa felice ed appagata in coppia con il suo nuovo compagno, ignara degli affari illeciti che lui porta avanti in combutta con la Camorra e con il boss Torrente. Bianchi, infatti, ha avviato un progetto di riqualificazione del centro storico di Napoli in combutta con la malavita organizzata che finanzia l'operazione e questo ha avuto delle conseguenze gravissime su persone come Rosa, la ...