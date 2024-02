Un pieno costo 5 | 5 euro in più rispetto al primo gennaio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Allarme rosso per il caro carburanti. Il prezzo della benzina torna a salire e sfonda il tetto dei 2,5al litro al servito in alcuni distributori. Questo livello viene toccato non solo sulle autostrade, dove da sempre i listini sono più elevati, ma anche sulla rete ordinaria. A rilevarlo è Assoutenti, che analizza gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicati sul sito del dicastero. Verificando i dati diffusi sull’osserva prezzi carburanti e riferiti alla data del 16 febbraio, l’associazione rileva che, dopo gli aumenti di pochi giorni fa, “alcuni distributori vendono la verde a prezzi già superiori ai 2,5al litro. E’ il caso ad esempio di una pompa che si trova a Taranto, dove la benzina costa 2,537al litro e viene venduta a 2,522, mentre il prezzo più ...

