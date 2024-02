(Di sabato 17 febbraio 2024)ha fatto il proprio debutto nelladeldi sci. Ilitaliano ha abbracciato il massimo circuito internazionale itinerante in occasione della discesa libera di Kvitfjell e ha chiuso la gara al 53mo posto (è sceso con il pettorale numero 58), accusando un ritardo di 2.41 dallo svizzero Niels Hintermann, vincitore sul pendio norvegese dove domani si gareggerà anche in superG. Stiamo parlando di un classe 2004, che ha spento 20 candeline lo scorso 8 gennaio e che si è fatto ben conoscere nelle categorie giovanili. Il 30 gennaio ha infatti conquistato una bella medaglia d’argento nella discesa libera dei Mondiali juniores: a Chatel (Francia) concluse con un ritardo di 35 centesimi dallo svizzero Livio Hiltbrand e salì sul secondo gradino del podio ...

Ecco chi è il nuovo giovane attaccante argentino del Bologna Santiago Castro : un profilo assai promettente per il ruolo di vice Zirkzee giovane ... (calcionews24)

Un nuovo giovane per l’Italia di sci alpino Chi è Gregorio Bernardi, in Coppa del Mondo a 20 anni: Gregorio Bernardi ha fatto il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il giovane italiano ha abbracciato il massimo circuito internazionale itinerante in occasione della discesa libera di ...

Dalla Sardegna alla Danimarca, Enrica e Valentino raccontano le meraviglie dell’Isola: Coppia nella vita e nel lavoro, Enrica Lampis e Valentino Cocco sono due giovani sardi che, grazie a un immenso spirito d’iniziativa, tanto coraggio e un grande amore per la propria terra e i viaggi, ...

Napoli, in scena al Teatro Nuovo «Dante tra le fiamme e le stelle»: l'opera che analizza la complessità del «sommo poeta»: Matthias Martelli, protagonista di diverse produzioni con il Teatro Stabile di Torino e la Fondazione Trg, incontra per la prima volta il regista Emiliano Bronzino, neo direttore del Trg per ...