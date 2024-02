Un hater da museo | i Ghali boys e i conti degli Elkann | ecco il podio dei peggiori

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sui social l'odio del presidente deldi Ostuni contro la Meloni. La galassia rossa in piazza a Napoli contro la Rai. Un'inchiesta sull'ereditàAgnelli travolge gliil peggio della settimana

Il presidente pubblica la foto della premier a testa in giù, poi le scuse. Fdi chiede le dimissioni (ilgiornale)

Masterchef 13, eliminata Kassandra: «Il fidanzato mi aveva lasciato la sera prima. Gli haters Li combatto col silenzio»: Esuberante e caratterialmente molto forte. La 25enne Kassandra Galindo Rodriguéz è sempre stata così. L’infanzia a Madrid; la vita in Trentino, a Verla di Giolo, dall’età di 5 anni; un fratello da cre ...

Meloni a testa in giù, il rettore Bronzini prende le distanze dall'iniziativa del prof Dell'Atti: «Ci saranno provvedimenti»: La pubblicazione sul suo profilo Instagram della foto a testa in giù della premier Giorgia Meloni, oltre ad aver suscitato feroci polemiche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, potrebbe avere p ...

Al museo di Ostuni un "hater" anti-Meloni: Il presidente pubblica la foto della premier a testa in giù, poi le scuse. Fdi chiede le dimissioni Giorgia Meloni a testa in giù. L'ultimo attacco alla figura del presidente del Consiglio non arriva ...