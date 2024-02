Un drink con…William Rota

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Williamè uno dei nomi più conosciuti del padel bergamasco: maestro nazionale Fitp, è stato tra i primi 30 giocatori d’Italia di seconda fascia e oggi gioca in Serie A. È anche direttore tecnico dei centri Yep Padel e nel 2019 ha fondato un’Academy che porta il suo nome. Intervista di Luca Samotti, programma realizzato all’Hortus di Bergamo, in via Tasso 88