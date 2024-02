Un drink con…William Rota | “Il padel è già più di una moda Il segreto? Avere pazienza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Che sia lo sport del momento non c’è ombra di dubbio: ovunque ti giri, qualunque cosa tu stia facendo, qualsiasi sia il contesto dentro il quale ti trovi, la possibilità che dietro camici, giacche e cravatte, grembiuli o scarpe antinfortunistiche si nasconda unista amatoriale è ormai altissima. Basta questo per comprendere anche solo in parte il successo che ilsta riscuotendo a livello nazionale e bergamasco in particolare, dove il movimento è piuttosto vivace, tra numero di giocatori in costante crescita e nuovi centri che sbucano un po’ ovunque: sempre più grandi, sempre più di qualità, sempre più determinati a creare veri e propri circoli. Una? No, è già molto di più. Williamè stato tra i primi a prendere in mano una “pala” nella nostra provincia ed è un volto conosciutissimo nell’ambiente: ...