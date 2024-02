per non pagare il conto, a bordo di un'auto che l'aspettava all' Ma lei si è infilata in macchina portandosi via tutto: drenaggi

Un ’colpo’ all’auto e lei scende. I truffatori in fuga con la sua borsa (Di sabato 17 febbraio 2024) Nuova modalità di truffa ai danni degli automobilisti a Massarosa. Qualche sera fa, una residente stava guidando in direzione del borgo di Stiava; all’improvviso, all’altezza del viadotto dell’autostrada, ha sentito un forte colpo all’auto. Allarmata, si è subito fermata per capire cose fosse successo, e soprattutto se il mezzo avesse riportato dei danni. Non appena la donna si è concentrata sulla macchina su cui stava viaggiando, il truffatore (o i truffatori, dal momento che ancora non è stato individuato l’autore del gesto) hanno aperto la portiera del passeggero per rubare la borsa in cui la vittima teneva i suoi averi. Una variante della ‘truffa dello specchietto’ che nel tempo ha fatto diverse vittime a Massarosa, dunque. Ma con un vantaggio: invece di chiedere soldi alla potenziale vittima, si portano via i suoi averi e si evita ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di sabato 17 febbraio 2024) Nuova modalità di truffa ai danni degli automobilisti a Massarosa. Qualche sera fa, una residente stava guidando in direzione del borgo di Stiava; all’improvviso, all’altezza del viadotto dell’autostrada, ha sentito un forte colpo. Allarmata, si è subito fermata per capire cose fosse successo, e soprattutto se il mezzo avesse riportato dei danni. Non appena la donna si è concentrata sulla macchina su cui stava viaggiando, il truffatore (o i, dal momento che ancora non è stato individuato l’autore del gesto) hanno aperto la portiera del passeggero per rubare lain cui la vittima teneva i suoi averi. Una variante della ‘truffa dello specchietto’ che nel tempo ha fatto diverse vittime a Massarosa, dunque. Ma con un vantaggio: invece di chiedere soldi alla potenziale vittima, si portano via i suoi averi e si evita ...

