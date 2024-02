Umbertide | precipita dal tetto dove stava lavorando Grave un operaio

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Perugia), 17 febbraio 2024 – Un altro incidente sul lavoro dopo il crollo del cantiere di ieri, 16 febbraio, a Firenze. Il fatto è accaduto ade il protagonista è ancora una volta un. L’uomo, di circa 30 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essereto daldi un'azienda. Dai primi accertamenti sembra che stesse eseguendo alcuni lavori. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria locale.

