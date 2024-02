Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cronache di apertura due detenuti sono evasi dal carcere di Trani si tratta di due migranti di circa 30 anni accusati di reati contro il patrimonio e la persona e due erano nell’aria parcheggio reparto accoglienza piano scavalcato il muro di cinta posteriore alla struttura si sono poi dispersi nelle campagne circostanti Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine l’ultima evasione dalla casa circondariale di Trani di agosto 2021 quando a fuggire furono Daniele arciuli Giuseppe De Noia il primo Fu arrestato dopo due mesi l’altro si costituito pochi giorni dopo dalla Toscana alla Calabria non ti arresta lo studio di morti sul lavoro nelle stesse ore in cui Vigili del Fuoco erano impegnati nella ricerca degli operai dispersi nel crollo nel cantiere della Esselunga a ...