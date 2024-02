Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’avvocato di madre sono arrivate l’obitorio di è chiuso però la colonia penale aveva assicurato che funziona ma del corpo non si ha avuto Grazia gli ha detto che il settima Chiama e oggi dice Chi è ha risposto al telefono il corpo di Electric non è all’obitorio lo ha fermato su X Kira yarmysh la portavoce dell’opposizione Russo morto ieri in carcere di cronaca a ed un supermercato quattro morti e un Disperso in corso le ricerche tre strati vv residenti parlano del terremoto e vigili del fuoco di un centimetro di uno dei Piloni stampi cordoglio del premier meloni Nardella proclama il lutto cittadino la Fiorentina disputerà domani il derby contro l’empoli con il lutto al braccio in memoria delle vittime del crollo nel cantiere prima della partita verrà anche osservato un minuto ...