Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 16 | 10

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’avvocato al di Alex e sua madre sono arrivate l’obitorio di scaleart è chiuso però colonia penale aveva assicurato che funziona il corpo di navalny e li l’avvocato ha chiamato il numero di telefono che sulla porta gli è stato detto che è il settimo a chiamare oggi il corpo di Alex e non è all’obitorio lo ha fermato suis Kira Se finisci la portavoce dell’opposizione Russo morto ieri in carcere il crollo nel cantiere del supermercato sono qua Apri morti e un Disperso in corso le ricerche tre strati Vivi come un terremoto ricordo residenti cedimento di uno dei Piloni portanti per i vigili del fuoco cordoglio da parte della meloni Nardella programma in lutto cittadino c’è un’indagine in corso non posso dire niente il sindaco interpellato dai cronisti che gli ...