Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 13 | 10

Gli Interisti , reduci da una vittoria 4 - 2 sulla Roma , hanno La serata offrirà curiosità , commenti , notizie e anticipazioni mentre il Sassuolo ha un punto nelle ultime 4 partite e è in

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio stiamo proseguendo nelle ricerche dell’ultimo disperso le ricerche sono molto difficoltosi perché stiamo lavorando proprio sotto la trave gigantesca che vediamo si tratta di mettere in sicurezza per operare al meglio e procedere appunto nella ricerca fra le macerie lo ha detto Luca cari responsabile comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco rispondendo a chi gli chiedeva se è come anticipato dalla presidente della Toscana Eugenio Giani Forse state Mi basta una quinta vittima stiamo parlando nel crollo a Firenze nel cantiere di un supermercato quattro i morti e un disperso tre estratti i vv residenti parlano di aver sentito come un terremoto i vigili del fuoco parlano del cedimento di uno dei Piloni importanti cordoglio per le vittime spiego con apprensione ha ...