Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 11 | 10

secondo i termini di legge, per le ultime verifiche documentali, LA NOTA DI ANGELO DI PAOLO Le notizie veicolate di recente Peraltro, il Tribunale Fallimentare di Roma, che cura la procedura di

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno amore medioriente in primo piano bombardamenti senza sosta sulla striscia di Gaza almeno 12 persone sono morte in seguito ad un attacco aereo israeliano nel centro 10 vittime sarebbero tante ai bambini riferisce la portavoce dell’ospedale dei Martiri ieri altri 6 morti e diversi feriti a Raffa monitor Israele o tornano gli ostaggi attacchi ancora più duri altre due persone hanno perso la vita in un raid contro due abitazioni ad est di Giava lì al nord della Palestina e l’Egitto stavi bene Intanto costruendo un recinto nel deserto del Sinai vicino al confine una barriera per contenere un eventuale esodo di profughi palestinesi e autorità egiziane però negano la costruzione dell’Opera giovedì notte c’è una lunga conversazione telefonica tra italiano e ...