Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 08 | 10

il "Notiziario - TG Sport Mattina" trasmette le ultime notizie 15 , condotta da Fabrizio Tumbarello dallo studio SR8 a Roma . Tra

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura la morte del dissidente Russo alexey navalny è stata un omicidio non usa giri di parole Murat of direttore di novaya Gazeta è vincitore del premio Nobel per la pace 2021 ma puntare il dito contro il Cremlino sono stati in tanti ieri ovviamente è stato ucciso da Putin e come migliaia di altri sono stati torturati ha fermato con decisione il presidente ucraino zielinski dire in avanti è morto è sbagliato non è stato ucciso da Putin nel modo giusto gli ha fatto Eco sui social del consigliere del Ministero dell’Interno Praino Tu canta la posizione statunitense la Lucia responsabile della morte di Lavagna è dichiarato il segretario di stato americano Antony blinken l’Unione Europea ritiene il regime russo lui responsabile di questo pratica morte ha scritto ieri sui social ...