Ultime Notizie Roma del 17-02-2024 ore 07 | 10

ROMA ? Andare alla conta sul terzo mandato , se Matteo Salvini si intestardisce. Anche al prezzo di certificare nel pallottoliere del Senato una clamorosa crepa in maggioranza. Giorgia Meloni ha dato

(Di sabato 17 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 17 febbraio al microfono Giuliano terrigno arredamenti senza sosta sulla striscia di Gaza almeno 12 persone sono morte in seguito ad un attacco aereo israeliano nel centro 10 di vittime sarebbero tanto ai bambini riferisce la portavoce dell’ospedale dei Martiri ieri altri e diversi feriti a Raffa monitor Ismaele o tornano gli ostaggi attacchi ancora più duri altre due persone hanno perso la vita in un raid contro due abitazioni adesso dei cavalli hanno il nord dell’enclave palestinese registra stare bene Intanto costruendo un recinto nel deserto del Sinai vicino al confine una barriera per contenere un eventuale esodo di profughi palestinesi dato vita egiziane però in inganno la costruzione dell’Opera giovedì non ho presentato una lunga conversazione telefonica tra biden è il premier israeliano ha bocciato il ...