Udogie | «Ecco perché la tattica italiana al Tottenham mi sta aiutando»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Destiny, giocatore del, ha parlato a Sportweek della sua esperienza in Premier League con il club inglese Destiny, giocatore del, ha parlato a Sportweek della sua esperienza in Premier League con il club inglese.le sue dichiarazioni. PAROLE – «E’ molto soddisfacente. Dipende dalle motivazioni che uno ci mette ogni giorno, devi solo rimanere concentrato e dare sempre il massimo. Tra le cose che ho imparato in Italia e che mi stannoqui c’è decisamente la, il modo di difendere».

Ancelotti padrone in Liga, follia Bonucci. Il weekend degli italiani all’estero: Dalla vittoria del Real Madrid di Ancelotti alla follia di Leonardo Bonucci: il weekend degli italiani all'estero ...

Euroleghe, la TOP XI Mantra per la diciottesima giornata: La diciottesima giornata Euroleghe Fantacalcio 2023/24 Sta per iniziare. Per non lasciare nulla al caso ecco per voi la TOP XI da schierare per chi gioca al Fantacalcio Mantra: ...

Il Tottheman rallenta, poker Brighton, Newcastle pari show: Nelle gare della 23^ giornata di Premier League il Tottenham rallenta e l'Aston Villa lo stacca: gli Spurs non vanno oltre il 2-2 in casa dell’Everton. Poker Brighton: la squadra di De Zerbi si rialz ...