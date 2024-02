Udinese-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Con Zona Serie A TIM , gli appassionati non perderanno nemmeno un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Udinese - Cagliari e Fiorentina - Empoli saranno affidate

(Di sabato 17 febbraio 2024)è una partita valida per la venticinquesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, diretta tv,. La terza vittoria stagionale dell’è arrivata in uno dei posti più impensabili, l’Allianz Stadium di Torino, e fa strano pensare che dopo aver battuto il Milan a San Siro lo scorso novembre i bianconeri sono andati a vincere anche in casa di un’altra big, tenendo sempre la porta inviolata. Giannetti – IlVeggente.it (Lapresse)L’eroe della serata è stato uno dei nuovi volti della squadra di Gabriele Cioffi, appena arrivato nel mercato di riparazione: il difensore argentino Lautaro Giannetti, bravo ad approfittare di una delle poche indecisioni di Danilo e compagni (0-1). ...