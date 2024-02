Udinese-Cagliari domenica 18 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si complica la corsa salvezza delche ha chiuso il proprio tour contro le squadre romane in modo disastroso, prima la sconfitta 4-0 sul campo della Roma e poi il 3-1 casalingo contro la Lazio nel quale Immobile ha segnato il duecentesimo gol in serie A, per la squadra di Ranieri è stata la InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Serie A 2021-2022 è stata la 120ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 90ª a girone unico), disputata tra il 21 agosto 2021 e il 22 maggio 2022 e conclusa con la vittoria del Milan, al suo diciannovesimo titolo.

L'Atalanta batte anche il Sassuolo (sempre più vicino alla Serie B) ed è a più nove sul Napoli: Il Sassuolo è terzultimo a 20 punti, pari col Verona, due in più del Cagliari, uno in meno dell'Empoli, due in meno rispetto all'Udinese, tre dal Frosinone. L'Atalanta ha stravinto con gol di Pasalic,...

Serie A, Napoli - Genoa 1 - 1. Ora in campo Verona - Juventus 2 - 2. DIRETTA: Il programma continua domani con Lazio - Bologna alle 12.30, poi alle 15 ci sono Udinese - Cagliari ed Empoli - Fiorentina. Alle 18 in campo Frosinone - Roma mentre il posticipo serale è Monza - ...

Udinese, Cioffi annuncia: "Problemi per Pereyra, con il Cagliari": Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, nella conferenza stampa in vista del Cagliari. I dettagli Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese - Cagliari. PEREYRA ...