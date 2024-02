Ucraina-Russia | Zelensky | “Per Putin o l’Aja o morte per mano suoi”

durissime le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky 'Quello che l'Ucraina non possa vincere questa guerra è un mito. definendola 'un affare interno della Russia'. 'Questa è una

Putin ora spinge i russi a fare più figli, “ce ne vogliono almeno tre a famiglia”: Il presidente russo Vladimir Putin avverte il peso della crisi demografica. Ha chiesto, infatti, ai russi di avere più bambini per preservare la loro etnia.

Avdiivka, l'inferno nella città ora in mano ai russi. Come cambia la guerra I timori di una nuova avanzata e la vittoria per Putin: La città chiave di Avdiivka, nel nord-ovest del Donetsk, è in mano ai russi. La conferma è arrivata dal comandante delle forze meridionali di Kiev, secondo cui Mosca ...

UCRAINA - Zelensky: "Nel 2024 bisogna ristabilire un ordine mondiale basato sulle regole": Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Russia che non rispetta le regole deve restare nel passato, possiamo assicurarlo non ...