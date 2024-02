Ucraina-Russia | Zelensky | “Per Putin o l’Aja o morte per mano dei suoi”

Zelensky: "Ucciso" La risposta dei ministri del G7 Da Monaco di Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Russia, da gli avvelenamenti sospetti Durante il conflitto in Ucraina, l'

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ho invitato Trump, pronto a portarlo al fronte per mostrare la guerra vera" Ci sono "solo due opzioni", il banco degli imputati "all'Aja" o "che venga ucciso da uno deiche ora ammazzano per lui". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando del futuro del leader russo Vladimiralla Conferenza sulla

L' Ucraina è in ginocchio . Senza munizioni e sopraffatte dall'armata russa, le Forze armate di Kiev si sono ritirate da Avdiivka , nella regione sud ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Ci sono "solo due opzioni", il banco degli imputati "all'Aja" o "che venga ucciso da uno dei suoi che ora ammazzano per lui". Lo ha ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Ci sono “solo due opzioni”, il banco degli imputati “al l’Aja ” o “che venga ucciso da uno dei suoi che ora ammazzano per lui”. Lo ha ... ()

Ucraina, Budanov promette vendetta: “Ho scoperto chi ha avvelenato mia moglie, ora ritorsioni in Russia”: Il capo dell’intelligence militare di Kiev: “Sono già sopravvissuto a molti tentativi di omicidio e probabilmente sopravvivrò a molti altri” ...

Nato: Scholz, non vogliamo uno scontro diretto con la Russia: La Nato non vuole uno scontro diretto con la Russia. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della ...

NAVALNY: OLTRE CENTO ARRESTI IN RUSSIA: Dopo la morte del nemico numero uno di Vladimir Putin, Alexei Navalny, morto ieri a 47 anni, scatta la repressione in Russia per contenere al minimo la protesta. Oltre centro persone sono state arrest ...