Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Lunedì fiaccolata a Roma | da FdI a Pd e M5S Mosca | «Navalny vittima di una sindrome da morte improvvisa »

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato» (corriere)

Aiuti a Kiev e Difesa Ue, da Monaco sfida a Putin sulla sicurezza: ...molto lavoro costruttivo sul conflitto in Ucraina e il capo della diplomazia cinese ha assicurato che manterra' sempre la continuita' e la stabilita' delle sue politiche. Le relazioni Cina - Russia, ...

Russia: Lupi, 'a manifestazione per difendere valori democratici': Saremo lì a ribadire l'importanza del sostegno all'Ucraina, democrazia aggredita ferocemente, che va supportata nella sua difesa della libertà e dell'autodeterminazione". Lo afferma il presidente di ...

Ucraina: la caduta di Avdiivka non è una sconfitta strategica ma è comunque molto importante: Negli ultimi anni la città era stata trasformata in una fortezza quasi inespugnabile, dalla quale gli ucraini martellavano ...

Russia: Lupi, 'a manifestazione per difendere valori democratici': Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Aderiamo alla manifestazione convocata lunedì in Campidoglio per difendere dagli attacchi delle autocrazie i valori della democrazia, i principi di libertà e la difesa del ...

Navalny e le piazze del furore antioccidentale: Chi marcia per le vie insultando l’Ucraina e Israele non ha ancora compreso, o forse ha capito fin troppo bene, che entrambe le nazioni combattono per non essere spazzate via dalle mappe geografiche.