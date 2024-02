Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Lunedì fiaccolata a Roma | da FdI a Pd e M5S Mosca | «Navalny vittima di una sindrome da morte improvvisa » Gli Usa trasferiscono i fondi russi confiscati a Kiev

(Di sabato 17 febbraio 2024) Leindi sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato». Avdiivka è caduta

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato». Avdiivka ... (corriere)

Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Morte Navalny, G7 "indignato": "Russia chiarisca circostanze": I ministri, sul tema della guerra in Ucraina, "hanno sottolineato che la Russia dovrà pagare per i danni e la devastazione che sta provocando all'Ucraina e alla sua popolazione". I ministri "hanno ...

Putin preferisce Trump a Biden Falso, i fatti dimostrano il contrario: Lo zar, irritato, disse di non avere informazioni di attività criminali da parte di Hunter in Russia o in Ucraina. Parole un po' strane per uno che, secondo qualcuno, stava cercando di aiutare Trump ...

Biden chiama Zelensky, 'continueremo a sostenervi': Abbiamo concordato" con Biden "di rimanere in contatto mentre l'aggressione su vasta scala della Russia contro l'Ucraina si avvicina al traguardo dei due anni". .