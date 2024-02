nell'Ucraina orientale. Il fumo si alza sopra la fabbrica di prodotti chimici dopo un altro attacco aereo da parte dei russi. Da quasi due mesi la Russia tenta di impadronirsi di Avdiivka, cittadina

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Ministero della Difesa russo ha diffuso filmati di aerei d'attacco Su-25 che prenderebbero di mira ladi, nell'orientale. In una dichiarazione che accompagna il video, il Ministero ha affermato che "gli aerei d'attacco Su-25 hanno attaccato attrezzature e nemici mimetizzati in direzione di". La pubblicazione del video è avvenuta dopo che il capo militare ucraino ha dichiarato che avrebbe ritirato le truppe da Avdiivka, nell'orientale, dopo una battaglia durata quattro mesi. Ad Avdiivka diversi soldati ucraini sono stati catturati dall'esercito russo.città – che secondo le indicazioni di Putin doveva essere conquistata prima delle elezioni presidenziali di marzo – sono state issate le bandiere russe.

7.00 Tre persone sono state uccise e dodici ferite in un bombardamento russo su Selydove, vicino a Donetsk , nell' Ucraina orientale. Lo riferiscono ... (servizitelevideo.rai)

Tre persone sono state uccise e dodici ferite in un bombardamento russo su Selydove , vicino a Donetsk, nell’ Ucraina orientale . Lo riferiscono le ... (feedpress.me)

Ucraina, raid russi nella regione del Donetsk: (LaPresse) Il Ministero della Difesa russo ha diffuso filmati di aerei d'attacco Su-25 che prenderebbero di mira la regione di Donetsk, ...

I russi conquistano Avdiivka: l'avamposto ucraino che serviva a Putin e Zelensky per il consenso interno (e non solo): Molti i soldati ucraini catturati “Molti” dei soldati ucraini che stanno combattendo a Avdiivka, dove è in corso una massiccia offensiva russa, “sono stati catturati”. Lo ha annunciato il… Leggi ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev: Soldati ucraini catturati dai russi ad Avdiivka: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Kiev: Soldati ucraini catturati dai russi ad Avdiivka. LIVE ...