La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere? Navalny, morto in prigione l'oppositore russo Il corpo di Navalny, l'ultimo atto d'accusa contro Putin - Ezio Mauro Putin potrebbe attaccare l'Europa nel

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il generale Oleksandr Syrskyi, dall’8 febbraio comandante in capo delle forze armate ucraine, nelle scorse ore ha annunciato sui social che “le truppe disi ritirano daper evitare di essere accerchiate. Prenderanno le misure per stabilizzare la situazione e mantenere le posizioni. Muoveranno verso posizioni più favorevoli alla difesa”. “I nostri soldati – ha continuato Syrskyi – hanno svolto il loro dovere militare con dignità, hanno fatto tutto il possibile per distruggere le migliori unità militari russe e infliggere perdite significative al nemico”. Tarnavsky, comandante in capo dell’area, su Telegram ha invece scritto: “In conformità con l’ordine ricevuto, ci siamo ritirati danelle posizioni preparate in anticipo. In base alla situazione operativa attorno ad, al fine di evitare ...

Milano, 13 dic. (askanews) – Mai come quest’anno lo Schiaccianoci è una moda natalizia e dunque non poteva mancare su uno dei palchi più ... (ildenaro)

Russia, l'arma nucleare nello spazio per distruggere i satelliti. «Enorme esplosione di energia, ecco come funzionerebbe»: La Russia potrebbe presto avere una nuova arma per la sua guerra stellare. La minaccia è delle scorse ore: Mosca starebbe sviluppando un'arma nucleare in grado di distruggere i ...

Ucraina, cade la resistenza ad Avdiivka: l’esercito di Kiev si è ritirato, città in mano ai russi: È stato emesso un allarme per un attacco missilistico nella città russa di Kursk e nelle aree circostanti. Lo riporta la Tass. «I residenti sono stati invitati a stare lontani dalle finestre e a ...

Restituitemi gli uomini fuggiti: Zelensky è arrivato ieri a Berlino, e ha proseguito per Parigi. Ha chiesto armi e aiuti in contanti, non è venuto a Roma, ma non dovremmo sentirci trascurati. Abbiamo poco da dargli. Alla Germania, av ...