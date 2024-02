Si mette in mostra a Cosenza in Serie C, per poi tornare al Picco dalla porta principale. Ma il club che scommette veramente su Okereke è il Bruges (lo preleva a 21 anni dallo Spezia, pagandolo 8

Tuttosport – Toro mette la freccia con Bellanova e Zapata: finalmente! (Di sabato 17 febbraio 2024) 2024-02-16 23:19:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Un secondo tempo finalmente brillante, spaccato da un gol di Bellanova (il primo in stagione) e premiato dal raddoppio di Zapata (7ª rete nel Toro). I granata di Juric tornano a meritare applausi a scena aperta, almeno nella seconda parte del match, e volano in classifica a un punto dalle settime, la Lazio (impegnata domenica contro il Bologna) e la Fiorentina (contro l’Empoli). Il diagonale vincente di Bellanova, uno dei giocatori del Toro più positivi e continui da settimane, ha nei fatti scartavetrato l’assetto catenacciaro del Lecce e permesso ai granata di giocare con maggiore scioltezza, di lì in poi. Tanto più dopo che poi D’Aversa perdeva Pongracic, espulso al ... Leggi tutta la notizia su justcalcio (Di sabato 17 febbraio 2024) 2024-02-16 23:19:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: TORINO – Un secondo tempo finalmente brillante, spaccato da un gol di(il primo in stagione) e premiato dal raddoppio di(7ª rete nel). I granata di Juric tornano a meritare applausi a scena aperta, almeno nella seconda parte del match, e volano in classifica a un punto dalle settime, la Lazio (impegnata domenica contro il Bologna) e la Fiorentina (contro l’Empoli). Il diagonale vincente di, uno dei giocatori delpiù positivi e continui da settimane, ha nei fatti scartavetrato l’assetto catenacciaro del Lecce e permesso ai granata di giocare con maggiore scioltezza, di lì in poi. Tanto più dopo che poi D’Aversa perdeva Pongracic, espulso al ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Calcio: D'Aversa, la partita col Toro è finita con l'espulsione: (ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro cammino, ma non siamo mai stati in zona retrocessione e, a parte Bologna, le prestazioni ci sono sempre state". Così l' ... Tuttosport: “La felicità del Toro si chiama Europa”: Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo pagine dedicate al Torino e al match contro il Lecce, programmato oggi alle ore 19:00: "Il Toro ha bisogno di 3 punti per restare vicino alle posizioni alt ... Tuttosport: "Juric: 'La felicità del Toro si chiama Europa'": E' giorno di partita in casa granata. "Alle 19 arriva il Lecce, Juric non può più sbagliare dopo due pari: 'La felicità del Toro si chiama Europa'" si ...

Video di Tendenza